СМИ: Трамп удивил помощников, подписав соглашение с Ираном в Версале

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удивил некоторых помощников своим решением подписать соглашение с Ираном прямо во время ужина в Версальском дворце, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Церемония подписания была назначена на пятницу в Швейцарии, но Трамп подписал меморандум с Ираном на день раньше во время ужина в Версале.
«Он (Трамп — ред.) неожиданно решил подписать соглашение с Ираном во время ужина в Версальском дворце под Парижем, удивив некоторых своих помощников, которые планировали отдельное мероприятие по подписанию в пятницу», — говорится в сообщении.
Ожидалось, что американскую делегацию представит на встрече в Швейцарии вице-президент Джей Ди Вэнс. В ночь на пятницу представитель Белого дома сообщил, что запланированный на конец рабочей недели вылет Вэнса не состоится.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.