Учёные выяснили, какие продукты снижают риск рака желудка

Регулярное употребление свежих овощей, фруктов и рыбы способно заметно уменьшить опасность развития рака желудка, показал масштабный анализ научных работ, проведённый группой исследователей под руководством профессора Пак Сон Су из Корейского университета.
Об этом сообщает РИА Новости.
Учёные изучили 507 публикаций из международных медицинских баз данных PubMed, Embase и Cochrane за 2025 год. В общей сложности оценивалось влияние 139 факторов, включая питание, образ жизни, наследственность и инфекции.
Как показал метаанализ, присутствие в рационе свежих овощей и фруктов снижает риск заболевания на 20−40%, а рыбы и морепродуктов — на 10−30%.
Суточная норма овощей и фруктов должна превышать 400 г, из которых около 250−300 г приходится именно на плоды. Предпочтение рекомендуется отдавать цельным фруктам, а не сокам.
Также специалисты советуют ограничить соль, отказаться от переработанных и маринованных продуктов, не курить и не злоупотреблять алкоголем. Важным фактором профилактики названа регулярная физическая активность.
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