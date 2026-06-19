«Польша снова проиграла»: Моравецкий обрушился на власти из-за Зеленского

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике решение польских властей поддержать визит Владимира Зеленского в Гданьск для участия в международной конференции по вопросам восстановления Украины. Свою позицию политик изложил в интервью RMF24.
По словам Моравецкого, согласие на приезд украинского лидера стало очередным свидетельством того, что Варшава уступает Киеву в вопросах, затрагивающих национальные интересы. Он также заявил, что нынешняя правящая коалиция, по его мнению, вновь оказалась в проигрышном положении.
Политик напомнил, что во время работы правительства партии «Право и справедливость» разрабатывались собственные инициативы, связанные с восстановлением Украины. Однако, как утверждает Моравецкий, после смены власти эти планы не получили дальнейшего развития.
Комментируя военную поддержку Киева, бывший глава правительства подчеркнул, что не выступает против поставок вооружений Украине. При этом он заявил, что считает предпочтительным использование техники украинскими военными, а не участие польских военнослужащих в возможных боевых действиях.
Поводом для дискуссии стала конференция Ukraine Recovery Conference 2026, которая пройдет в Гданьске 25−26 июня. Организаторами мероприятия выступают Польша и Украина. Ожидается, что одной из центральных тем форума станет послевоенное восстановление украинской экономики и инфраструктуры.
В последние месяцы польско-украинские отношения неоднократно становились предметом острых политических споров. Среди причин напряженности назывались решения и события, связанные с исторической памятью, которые вызвали критику со стороны ряда польских политиков и общественных деятелей.
Дополнительный резонанс ситуации придали публикации польских СМИ о возможных шагах со стороны официальной Варшавы в ответ на спорные решения украинских властей. На этом фоне визит Зеленского в Гданьск стал еще одной темой внутриполитической дискуссии в Польше, где представители разных политических сил продолжают по-разному оценивать характер отношений с Киевом.
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