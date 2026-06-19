«Польша снова проиграла»: Моравецкий обрушился на власти из-за Зеленского

Дополнительный резонанс ситуации придали публикации польских СМИ о возможных шагах со стороны официальной Варшавы в ответ на спорные решения украинских властей. На этом фоне визит Зеленского в Гданьск стал еще одной темой внутриполитической дискуссии в Польше, где представители разных политических сил продолжают по-разному оценивать характер отношений с Киевом.