Мадьяр добился исключения пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз

Ранее Мадьяр заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может оказаться длительным и сложным. В качестве примера он напомнил о ситуации с Черногорией, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и, несмотря на достигнутый прогресс, до сих пор не стала членом объединения.