Мадьяр добился исключения пункта об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз

По его словам, работа над документом велась несколько недель, и венгерская сторона настояла на корректировке ключевых положений, связанных с расширением союза. В итоговом варианте заявления отсутствует упоминание об ускоренном продвижении Украины к членству.
В опубликованном тексте саммита говорится о проведении межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС и открытии кластера по фундаментальным вопросам, а также о перспективах дальнейших переговоров в рамках стандартной процедуры.
Ранее Мадьяр заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может оказаться длительным и сложным. В качестве примера он напомнил о ситуации с Черногорией, которая начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и, несмотря на достигнутый прогресс, до сих пор не стала членом объединения.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.