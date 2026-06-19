СМИ: Пентагон запросил средства на покрытие расходов после операции в Иране

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пентагон требует от конгресса США выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также других затрат, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, финансовые требования военных на этой неделе озвучил заместитель министра обороны Стивен Файнберг, который провел телефонные разговоры с конгрессменами.
Руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах, сообщает издание.
Бюджет Пентагона на текущий 2026 финансовый год составляет примерно один триллион долларов.