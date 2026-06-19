Пентагон запросил $80 млрд на покрытие расходов после операции в Иране

Пентагон запросил у конгресса США дополнительные $80 млрд для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также других затрат.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как пишет издание, финансовые требования на этой неделе озвучил заместитель министра обороны Стивен Файнберг. Он провёл телефонные разговоры с конгрессменами.
По данным газеты, руководство Пентагона заявило, что этим летом у них могут начать заканчиваться средства на операции. Это произойдёт, если конгресс не примет новый законопроект о военных расходах.
Бюджет Пентагона на текущий 2026 финансовый год составляет примерно $1 трлн.
19 мая сообщалось, что израсходовали более $85 млрд на военную операцию против Ирана за 79 дней.