В МИД посоветовали отказаться от поездок в Таиланд

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что ведомство вновь призывает соотечественников с осторожностью относиться к визитам в Таиланд. Речь идёт как о туристических, так и о деловых поездках. Причиной названа высокая вероятность задержания или ареста на территории королевства по обращениям американских правоохранителей и спецслужб, пишет РИА Новости.
«Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами», — заявила Захарова.
В МИД настоятельно советуют гражданам, у которых есть хоть малейшие основания полагать, что они могут интересовать американское правосудие, воздержаться от посещения Таиланда. Страна связана с США двусторонним соглашением об экстрадиции. Ранее внешнеполитическое ведомство уже публиковало перечень государств с повышенными рисками, куда, помимо Таиланда, входят большинство европейских и латиноамериканских стран, Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко. При этом в министерстве отметили, что список не является исчерпывающим.