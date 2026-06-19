В МИД посоветовали отказаться от поездок в Таиланд

«Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США. К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остаётся одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами», — заявила Захарова.