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Снайпер сбил дрон, позволив штурмовикам освободить населенный пункт

Снайпер сбил «Бабу-Ягу», позволив штурмовикам освободить населенный пункт.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Командир взвода снайперов 428-го полка с позывным Рус рассказал РИА Новости, что сбил вражеский дрон «Баба-Яга», предотвратил минирование ключевой трассы снабжения, и благодаря этому штурмовые группы смогли зайти и освободить населенный пункт.

По словам снайпера, его позиция располагалась недалеко от «дороги жизни», по которой осуществлялось снабжение, пополнение и эвакуация российских штурмовиков.

«Противник начал минировать дорогу, подход к нашим подразделениям. Прилетела “Баба-Яга” и стала скидывать магнитные мины. Я зафиксировал маршрут дрона противника и занял удобную позицию. В районе трех часов ночи появился ударный дрон противника, обнаружил его в тепловизионный прицел, сделал несколько выстрелов и поразил цель. Все, дрон упал», — рассказал Рус.

Снайпер также пояснил, что, лишившись гексакоптера, противник понял, что в данном секторе работает профессионал, и больше не рисковал дорогостоящим оборудованием.

«И вот благодаря этому мы зашли в населенный пункт Орехово (украинское название — ред.). Не дали противнику заминировать нам дороги и уничтожить наши штурмовые группы. Ребят прикрыли, они зашли, сделали свою задачу», — добавил Рус.

Село Петровское в 2016 году было переименовано украинской властью в Орехово, оно находится в Покровском районе ДНР, у границы с Днепропетровской областью. Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровского 12 июня 2025 года.

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