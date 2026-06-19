«Мы вернулись»: Будапешт меняет курс в НАТО, сохранив позицию по Украине

После победы партии «Тиса» на парламентских выборах новое руководство страны объявило о намерении активизировать сотрудничество как с НАТО, так и с Европейским союзом. В Будапеште считают, что более тесное взаимодействие с партнерами по этим организациям станет одним из ключевых направлений внешней политики нового кабинета министров.