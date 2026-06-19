«Мы вернулись»: Будапешт меняет курс в НАТО, сохранив позицию по Украине

Новое правительство Венгрии намерено восстановить полноценное участие страны в деятельности НАТО, однако не планирует менять свою позицию по вопросу военной поддержки Украины. Об этом после встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил глава военного ведомства Венгрии Ромулус Русин-Сенди.
По словам министра, в ходе мероприятия он провел переговоры с представителями Канады, Швеции и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Русин-Сенди сообщил коллегам, что Будапешт возвращается к активному взаимодействию с союзниками в рамках альянса. Как отметил глава ведомства, такая позиция была позитивно воспринята участниками переговоров.
Министр подчеркнул, что Венгрия сохраняет прежний подход к украинскому вопросу. По его словам, страна не намерена передавать Киеву летальное вооружение и не рассматривает возможность направления своих военнослужащих на украинскую территорию.
Аналогичной линии, как напомнил Русин-Сенди, придерживается и новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Ранее он также заявлял об отказе от участия в поставках оружия и отправке военных в зону конфликта.
Предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном придерживалось схожей позиции. Будапешт не поставлял вооружения Украине и добился договоренностей с руководством НАТО о неучастии в миссиях по координации военной помощи Киеву и подготовке военнослужащих ВСУ.
В 2024 году Орбан согласовал с тогдашним генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а позднее и с Рютте, особый формат участия Венгрии в деятельности альянса. Согласно этим договоренностям, страна могла не присоединяться к операциям НАТО за пределами территории блока, включая проекты, связанные с Украиной.
После победы партии «Тиса» на парламентских выборах новое руководство страны объявило о намерении активизировать сотрудничество как с НАТО, так и с Европейским союзом. В Будапеште считают, что более тесное взаимодействие с партнерами по этим организациям станет одним из ключевых направлений внешней политики нового кабинета министров.
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