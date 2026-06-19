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Десантники уничтожили сеть блиндажей ВСУ на ореховском направлении

Российские военнослужащие также захватили важный опорный пункт противника в Запорожской области.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Операторы БПЛА и штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили укрепрайон ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск “Днепр” захватили важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Благодаря синхронной работе операторов разведывательных и ударных FPV-дронов, а также штурмовых групп “крылатой пехоты”, была ликвидирована сеть блиндажей с живой силой ВСУ в укрытиях», — сказали там.

В ходе круглосуточной воздушной разведки переднего края операторы БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии обнаружили протяженную сеть блиндажей опорного пункта противника, оборудованного в лесополосе. Анализ активности противника показал значительное скопление личного состава в данном укрепленном районе. Командование приняло решение нанести упреждающее огневое поражение, захватить и зачистить опорный пункт.

Первыми в работу вступили операторы ударных FPV-дронов. Точными ударами были уничтожены основные огневые точки и подавлены позиции украинских боевиков. Объективный контроль зафиксировал прямое попадание по укрытиям, уничтожив при этом большое количество украинских военнослужащих.

После подавления сопротивления FPV-дронами в лесополосу выдвинулись штурмовые группы. В ходе боя штурмовики Ивановского соединения ВДВ ликвидировали оставшиеся силы противника, которые отказались сложить оружие. Зачистив блиндажи, штурмовики закрепились на позициях, продолжив дальнейшее продвижение. Действия расчетов БПЛА позволили сорвать плановую смену подразделений ВСУ и логистику на данном участке, а также исключить фактор внезапного нападения на российские позиции.

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