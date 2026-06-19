Австралия выделит Украине ещё $70 млн на закупку оружия и боеприпасов

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия планирует передать Украине «трёхзначное число» ракет класса «воздух — воздух» из собственных военных запасов. Писториус также сообщил, что ФРГ выделит 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3 в рамках программы Jump Start. Также он упомянул соглашение о выпуске БПЛА Termite на территории Германии для дальнейших поставок в ВСУ.