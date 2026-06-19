Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство и оппозиция Венесуэлы договариваются о переходе к демократии

Члены временного правительства Венесуэлы встретились с представителями оппозиции, чтобы наметить «дорожную карту диалога о переходе к демократии», сообщает AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента США Томми Пиготта.

Члены временного правительства Венесуэлы встретились с представителями оппозиции, чтобы наметить «дорожную карту диалога о переходе к демократии», сообщает AFP со ссылкой на представителя Госдепартамента США Томми Пиготта.

Встречу главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса и бывшего депутата от оппозиции Диноры Фигера, которая накануне вернулась в Каракас после восьми лет изгнания, Госдеп считает «первым шагом в том, что станет продуманным процессом по созданию свободного и открытого венесуэльского общества».

65-летняя Динора Фигера, член партии «Справедливость прежде всего», возглавляла Национальную ассамблею в 2015 году, а в 2018-м уехала из страны, как считают в США, из-за «угроз и преследований».

По возвращении она дистанцировалась от лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, которая недавно выступила с собственной инициативой по проведению такого рода переговоров, отмечает агентство. «В настоящее время я откликаюсь на приглашение Государственного департамента (США, — “Ъ”) взять на себя все эти задачи… что касается создания заслуживающего доверия Национального избирательного совета», — заявила она журналистам в аэропорту.

Хорхе Родригес является братом временного президента страны Делси Родригес, пришедшей к власти после похищения американцами избранного главы государства Николаса Мадуро.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше