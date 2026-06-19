Правительство и оппозиция Венесуэлы договариваются о переходе к демократии

Встречу главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса и бывшего депутата от оппозиции Диноры Фигера, которая накануне вернулась в Каракас после восьми лет изгнания, Госдеп считает «первым шагом в том, что станет продуманным процессом по созданию свободного и открытого венесуэльского общества».
65-летняя Динора Фигера, член партии «Справедливость прежде всего», возглавляла Национальную ассамблею в 2015 году, а в 2018-м уехала из страны, как считают в США, из-за «угроз и преследований».
По возвращении она дистанцировалась от лидера оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо, которая недавно выступила с собственной инициативой по проведению такого рода переговоров, отмечает агентство. «В настоящее время я откликаюсь на приглашение Государственного департамента (США, — “Ъ”) взять на себя все эти задачи… что касается создания заслуживающего доверия Национального избирательного совета», — заявила она журналистам в аэропорту.
Хорхе Родригес является братом временного президента страны Делси Родригес, пришедшей к власти после похищения американцами избранного главы государства Николаса Мадуро.