WSJ: Пентагону нужно $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном

По их сведениям, ранее на этой неделе первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг провел телефонные беседы с американскими законодателями и проинформировал их о нуждах Пентагона. Как отмечается, руководство военного министерства предупредило, что у Пентагона могут закончиться средства этим летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Американские военные могут оказаться вынуждены сократить ряд программ, включая учения, пишет издание.
Ранее на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, старший демократ в комитете по делам вооруженных сил американского Сената Джек Рид (от штата Род-Айленд) сообщил, что, как полагают в Конгрессе, администрация США запросит в 2026 году в связи с операцией в Иране дополнительное финансирование на военные нужды в размере $100−200 млрд.