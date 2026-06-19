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Мошенники предлагают изменить результаты ЕГЭ за деньги

Злоумышленники звонят выпускникам от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату, после чего исчезают с деньгами.

Злоумышленники звонят выпускникам от лица экспертных комиссий и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату, после чего исчезают с деньгами.

Об этом РИА Новости сообщили в сервисе «МТС Защитник».

Как пояснили специалисты, выпускники и их родители испытывают сильный стресс из-за публикации результатов и грядущего поступления. Этим активно пользуются злоумышленники.

Аферисты звонят от лица предметных комиссий, обещая за дополнительную плату «улучшить» итоги ЕГЭ.

С помощью психологического давления и манипуляций жертву убеждают внести предоплату по присланной ссылке.

«После получения оплаты “помощники” исчезают — никаких изменений результатов не происходит», — отметили в сервисе.

Ранее киберэксперт Владимир Зыков предупредил, что мошенники могут обещать особые условия поступления в ВУЗ.