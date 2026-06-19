Специалист Исакова: сотрудник может инициировать изменение рабочего графика

Трудовое законодательство предоставляет сотрудникам право инициировать пересмотр рабочего расписания, напомнила в беседе с RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.
«Базовое правило закреплено в ст. 72 Трудового кодекса России, которая гласит, что любые корректировки изначально зафиксированных договорённостей, включая часы работы и отдыха, допустимы при достижении обоюдного консенсуса. Это означает, что специалист может выйти с инициативой о смене режима, а руководство вправе поддержать этот шаг, закрепив изменения документально», — добавила она.
По словам эксперта, процедура запускается подачей письменного заявления на имя руководителя компании.
«Документ оформляется в свободной форме, однако в нём необходимо чётко прописать желаемые рамки смены и количество рабочих дней, а также обосновать причины своей просьбы и указать срок действия нового расписания, если оно вводится лишь на определённый период», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что начальство оценивает ситуацию и может как пойти навстречу, так и отклонить запрос, сославшись на особенности производственного процесса.
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«Если стороны находят компромисс, они заключают дополнительное соглашение к действующему трудовому контракту, где фиксируют обновлённый режим и сопутствующие нюансы, такие как пропорциональный перерасчёт заработной платы», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что по умолчанию руководство имеет право не удовлетворять просьбу о смене графика, однако ст. 93 ТК России защищает интересы ряда льготных категорий граждан.
«Закон обязывает работодателя перевести на режим неполного рабочего времени по первому требованию беременных женщин, а также родителей или законных представителей, воспитывающих ребёнка младше 14 лет либо ребёнка с инвалидностью до его совершеннолетия», — перечислила аналитик.
Аналогичной привилегией наделены лица, ухаживающие за тяжелобольным родственником, что должно подтверждаться официальным медицинским заключением, добавила она.
«Кроме того, согласно ст. 92 ТК России, сотрудники с инвалидностью I и II групп изначально обладают правом на сокращённую рабочую неделю продолжительностью не более 35 часов», — объяснила Исакова.
Также она напомнила, что руководство организации может перевести штат на новый режим без встречного запроса, но этот процесс строго регламентирован ст. 74 ТК России.
«Односторонний пересмотр условий законен исключительно на фоне трансформации технологических или организационных условий труда. К таким процессам относятся, например, масштабная реорганизация предприятия или внедрение принципиально нового оборудования, когда сохранение прежних договорённостей становится объективно невозможным», — пояснила эксперт.
В подобной ситуации работодатель обязан направить каждому специалисту письменное уведомление с объяснением причин минимум за два месяца до старта нововведений, рассказала специалист.
«Если человек отказывается трудиться по новому графику, компания должна предложить ему альтернативные вакансии в штате. При их отсутствии или отказе работника от перевода трудовые отношения расторгаются на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК России. Стоит подчеркнуть, что принудительно менять расписание без доказанных объективных причин абсолютно незаконно», — заключила она.
Ранее россиян предупредили, что работник может отозвать заявление об увольнении в любой момент до истечения срока предупреждения о нём по любой причине.