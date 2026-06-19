Специалист Исакова: сотрудник может инициировать изменение рабочего графика

«Базовое правило закреплено в ст. 72 Трудового кодекса России, которая гласит, что любые корректировки изначально зафиксированных договорённостей, включая часы работы и отдыха, допустимы при достижении обоюдного консенсуса. Это означает, что специалист может выйти с инициативой о смене режима, а руководство вправе поддержать этот шаг, закрепив изменения документально», — добавила она.