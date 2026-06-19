МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев не может требовать от Варшавы передачи истребителей МиГ-29, пока не выполнит свою часть сделки по беспилотникам, об этом в эфире Wirtualna Polska News заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.
«Украинцы не должны требовать передачи МиГов, если они не выполнили свой контракт. Это бросает на них тень», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что Польша не нуждается в беспилотных технологиях, которые обещала передать Украина, потому что Варшава и так обладает более продвинутыми решениями.
«Если кто-то подписал соглашение, нельзя игнорировать это и преуменьшать содержание, сроки и проекты, которые были указаны», — заключил Крашевский.
Ранее министр национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов. По последним данным, в польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.