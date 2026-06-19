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В Польше выставили Украине жесткие условия

Крашевский: Киев не может требовать от Варшавы передачи истребителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Киев не может требовать от Варшавы передачи истребителей МиГ-29, пока не выполнит свою часть сделки по беспилотникам, об этом в эфире Wirtualna Polska News заявил польский генерал в отставке Ярослав Крашевский.

«Украинцы не должны требовать передачи МиГов, если они не выполнили свой контракт. Это бросает на них тень», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что Польша не нуждается в беспилотных технологиях, которые обещала передать Украина, потому что Варшава и так обладает более продвинутыми решениями.

«Если кто-то подписал соглашение, нельзя игнорировать это и преуменьшать содержание, сроки и проекты, которые были указаны», — заключил Крашевский.

Ранее министр национальной обороны республики Цезари Томчик заявил, что Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов. По последним данным, в польской армии остаются около 14 МиГ-29, из которых шесть-восемь пригодны к выполнению полетов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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