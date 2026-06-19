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Боец Грот: БПЛА «Севера» уничтожили 3 «Бабы-яги» за неделю в Сумской области

Военнослужащий заявил, что уничтожение этих аппаратов является одной из главных задач при создании буферной зоны.

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Операторы БПЛА 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Север» за неделю уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ типа «Баба-яга» в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир роты БПЛА с позывным Грот.

«В течение последней недели расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Север” при помощи FPV-дрона успешно уничтожили три вражеских гексакоптера типа “Баба-яга”. Охота за большими дронами ведется как днем, так и ночью», — рассказал он.

Грот добавил, что уничтожение этих аппаратов является одной из главных задач при создании буферной зоны в Сумской области.

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