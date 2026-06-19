Российский боец Григоренко завел под Красноармейск более 20 групп штурмовиков

«Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищем», — рассказал разведчик в беседе с ТАСС.