Российский боец Григоренко завел под Красноармейск более 20 групп штурмовиков

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко завел на позиции под Красноармейск более 20 штурмовых групп.
«Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает уже, где там присесть, укрыться в укрытие. Я завел более 20 групп с товарищем», — рассказал разведчик в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что все дороги и места для закрепления «прокатывает» лично, готовя их для захода штурмовиков: «Это позволило закрепиться, расширить плацдарм, усилить оборону».
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