Около семи зарубежных бьюти-брендов планируют выйти на российский рынок до конца 2026 года, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, на российский рынок готовятся выйти семь бьюти-брендов. Среди них Amazing Shine, Weero, GMC Med, Maypharm, Amaholic, BBAE и Red Bio Company.
«На встречах в Корее даже ставят российский флаг», — добавила она, уточнив, что такое сотрудничество в массе возможно исключительно через дистрибуцию или франчайзинг.
Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи назвал санкции против России неправильным решением, особенно для американского бизнеса, и сообщил о попытках убедить Вашингтон ослабить ограничения.