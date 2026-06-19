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Семь зарубежных бьюти-брендов выйдут на рынок России в 2026 году

Около семи зарубежных бьюти-брендов планируют выйти на российский рынок до конца 2026 года, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

Около семи зарубежных бьюти-брендов планируют выйти на российский рынок до конца 2026 года, сообщила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, на российский рынок готовятся выйти семь бьюти-брендов. Среди них Amazing Shine, Weero, GMC Med, Maypharm, Amaholic, BBAE и Red Bio Company.

«На встречах в Корее даже ставят российский флаг», — добавила она, уточнив, что такое сотрудничество в массе возможно исключительно через дистрибуцию или франчайзинг.

Ранее глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи назвал санкции против России неправильным решением, особенно для американского бизнеса, и сообщил о попытках убедить Вашингтон ослабить ограничения.