Поездка Вэнса в Швейцарию на встречу США и Ирана отменена

Ранее господин Вэнс сообщил, что с поездкой на переговоры в Швейцарию «все может измениться», так как Иран — «не та страна, с которой легко… договориться о выезде». «Все зависит от того, когда именно иранцы смогут туда прибыть», — сказал он.