Поездка Вэнса в Швейцарию на встречу США и Ирана отменена

«Как заявил вице-президент на своей пресс-конференции, планы относительно предстоящих технических переговоров еще не до конца согласованы и делегация США готова к вылету при первой же возможности. Однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», — указано в заявлении представителя Белого дома (цитата по CBS News).
США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании должна состояться 19 июня в швейцарской Женеве. После начнутся 60-дневные технические переговоры по оставшимся вопросам.
Ранее господин Вэнс сообщил, что с поездкой на переговоры в Швейцарию «все может измениться», так как Иран — «не та страна, с которой легко… договориться о выезде». «Все зависит от того, когда именно иранцы смогут туда прибыть», — сказал он.