Омичи считают самыми неоправданными высокие зарплаты депутатов и политиков

Омичи рассказали, какие профессии считают переоцененными: на первое место по критерию неоправданности угодили омские депутаты и политики. Данные выяснились в ходе опроса, проводимого порталом SuperJob среди активного населения Омска.
Самые неоправданно высокие зарплаты, по мнению 20% омичей, у омских депутатов и политиков. На второй строчке рейтинга оказались омские директора государственных и коммерческих организаций — незаслуженно высокими назвали их зарплаты 13% жителей Омска. Доходы программистов назвали завышенными 10% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.
Среди прочих профессий омские участники опроса упомянули менеджеров (9%), футболистов (7%), риелторов (5%), курьеров (4%), блогеров и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов. При этом омские мужчины чаще называли необоснованно высокими доходы чиновников, депутатов и директоров, а омичи посчитали излишне высокими зарплаты футболистов и доходы блогеров.