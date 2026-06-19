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Омичи считают самыми неоправданными высокие зарплаты депутатов и политиков

Такие данные выяснились в ходе опроса жителей Омска на предмет зарплатной переоцененности определенных профессий.

Источник: Комсомольская правда

Омичи рассказали, какие профессии считают переоцененными: на первое место по критерию неоправданности угодили омские депутаты и политики. Данные выяснились в ходе опроса, проводимого порталом SuperJob среди активного населения Омска.

Самые неоправданно высокие зарплаты, по мнению 20% омичей, у омских депутатов и политиков. На второй строчке рейтинга оказались омские директора государственных и коммерческих организаций — незаслуженно высокими назвали их зарплаты 13% жителей Омска. Доходы программистов назвали завышенными 10% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие.

Среди прочих профессий омские участники опроса упомянули менеджеров (9%), футболистов (7%), риелторов (5%), курьеров (4%), блогеров и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов. При этом омские мужчины чаще называли необоснованно высокими доходы чиновников, депутатов и директоров, а омичи посчитали излишне высокими зарплаты футболистов и доходы блогеров.