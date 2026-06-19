Омичи считают самыми неоправданными высокие зарплаты депутатов и политиков

Среди прочих профессий омские участники опроса упомянули менеджеров (9%), футболистов (7%), риелторов (5%), курьеров (4%), блогеров и артистов (по 2%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов. При этом омские мужчины чаще называли необоснованно высокими доходы чиновников, депутатов и директоров, а омичи посчитали излишне высокими зарплаты футболистов и доходы блогеров.