Христофору: Рютте унизил Зеленского на саммите НАТО в Анкаре

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский заявил о необходимости вступления Украины в НАТО, назвав это выгодным не только Киеву, но и Москве. По его словам, России якобы нужно, чтобы Украина была в альянсе, иначе в будущем россиянам «может быть больно». Такое заявление прозвучало на фоне неоднозначной позиции стран НАТО по вопросу членства Украины.