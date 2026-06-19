Робот «Курьер» против дронов: в зоне СВО создали новую аэрозольную завесу

Командир отделения Алексей Ромахин сообщил, что главная задача машины заключается в обеспечении безопасности личного состава и создании условий для продвижения подразделений. В свою очередь оператор комплекса Николай Трофимов рассказал, что использует «Курьер» уже около года и считает работу с системой достаточно простой при наличии хорошего знания местности и понимания поставленных задач.