Робот «Курьер» против дронов: в зоне СВО создали новую аэрозольную завесу

Военнослужащие подразделений РХБ защиты группировки войск «Центр» внедрили новый способ применения наземного роботизированного транспортного комплекса «Курьер». Как сообщили в Минобороны России, техника использовалась для постановки аэрозольных завес, обеспечивающих скрытное продвижение штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции.
По данным ведомства, роботизированные комплексы задействовали для создания плотного аэрозольного прикрытия на маршрутах выдвижения личного состава и техники в глубину обороны противника. Такая маскировка позволяла затруднить работу средств разведки и снизить угрозу со стороны ударных беспилотников.
Командир взвода подразделения РХБ защиты Иван Прянишников отметил, что аэрозольное маскирование эффективно скрывает передвижение войск. По его словам, плотное облако затрудняет обнаружение целей дронами, использующими системы искусственного интеллекта для анализа изображения.
В Минобороны подчеркнули, что применение роботизированных платформ позволяет выполнять опасные задачи без непосредственного риска для военнослужащих. Управление комплексами осуществляется как по радиоканалу, так и по оптоволоконной линии связи, что помогает сохранять контроль над техникой даже при активном радиоэлектронном противодействии.
Командир отделения Алексей Ромахин сообщил, что главная задача машины заключается в обеспечении безопасности личного состава и создании условий для продвижения подразделений. В свою очередь оператор комплекса Николай Трофимов рассказал, что использует «Курьер» уже около года и считает работу с системой достаточно простой при наличии хорошего знания местности и понимания поставленных задач.
По информации Минобороны, применение аэрозольных завес с использованием НРТК позволило обеспечить скрытное продвижение штурмовых подразделений группировки «Центр» на добропольском направлении. Роботизированные платформы выполнили задачи по доставке, развертыванию маскировки и последующему возвращению в район загрузки для повторного использования.
Дополнительным преимуществом комплекса военные называют его универсальность. Помимо постановки аэрозольных завес, НРТК может использоваться для транспортировки грузов и снабжения подразделений, что позволяет расширять спектр выполняемых задач без привлечения дополнительной техники и личного состава.
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