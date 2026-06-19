Страны ЕАЭС и АСЕАН ищут новые точки роста для экономики

В рамках форума состоялась сессия «Партнерство в рамках ЕАЭС — АСЕАН: взаимодействие в области энергетики, инфраструктуры и промышленной кооперации». Модератором дискуссии выступил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев.
Какие направления названы приоритетными.
Участники обсудили ключевые сферы, в которых сотрудничество двух интеграционных объединений может получить дальнейшее развитие.
По словам Данияра Иманалиева, в центре внимания находятся вопросы продовольственной безопасности, цифровой трансформации и развития инфраструктуры.
«Перспективная экономическая повестка диалога стран ЕАЭС и АСЕАН включает продовольственную обеспеченность и устойчивое развитие сельского хозяйства, а также цифровую трансформацию экономики, промышленность, энергетику и, конечно же, развитие транспортных коридоров».
Министр ЕЭК подчеркнул, что действующие механизмы взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН создают необходимые условия для расширения практического сотрудничества по ключевым направлениям экономики.
От энергетики до совместных проектов.
Особое внимание участники встречи уделили вопросам делового взаимодействия между странами двух регионов.
В ходе обсуждения были рассмотрены:
перспективы промышленной кооперации; развитие энергетического сотрудничества; модернизация инфраструктуры; расширение транспортных коридоров; реализация совместных инвестиционных проектов; использование лучших интеграционных практик для укрепления экономических связей.
По мнению участников сессии, такие проекты способны повысить взаимную связанность регионов и открыть новые возможности для бизнеса.
Кто участвовал в обсуждении.
В дискуссии приняли участие представители государственных органов и деловых кругов стран Юго-Восточной Азии.
Среди участников были руководители профильных ведомств и бизнес-ассоциаций:
Индонезии; Лаоса; Таиланда; Филиппин.
Эксперты обсудили механизмы расширения экономического сотрудничества и перспективы дальнейшего развития партнерства между двумя интеграционными объединениями.
Почему это важно.
АСЕАН остается одним из наиболее динамично развивающихся экономических регионов мира, а страны ЕАЭС заинтересованы в расширении торговых и инвестиционных связей с государствами Юго-Восточной Азии.
Развитие сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровизации и транспорта может способствовать увеличению товарооборота, запуску новых совместных проектов и укреплению экономической устойчивости обеих региональных площадок.
Деловой форум Россия — АСЕАН проходит на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Организаторы отмечают, что форум призван стать международной площадкой для обсуждения ключевых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией, странами АСЕАН и партнерами по линии ЕАЭС.