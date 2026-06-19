Страны ЕАЭС и АСЕАН ищут новые точки роста для экономики

Деловой форум Россия — АСЕАН проходит на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Организаторы отмечают, что форум призван стать международной площадкой для обсуждения ключевых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией, странами АСЕАН и партнерами по линии ЕАЭС.