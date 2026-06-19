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Страны ЕАЭС и АСЕАН ищут новые точки роста для экономики

Перспективы развития партнерства между странами ЕАЭС и АСЕАН стали одной из ключевых тем Делового форума саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

В рамках форума состоялась сессия «Партнерство в рамках ЕАЭС — АСЕАН: взаимодействие в области энергетики, инфраструктуры и промышленной кооперации». Модератором дискуссии выступил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев.

Какие направления названы приоритетными.

Участники обсудили ключевые сферы, в которых сотрудничество двух интеграционных объединений может получить дальнейшее развитие.

По словам Данияра Иманалиева, в центре внимания находятся вопросы продовольственной безопасности, цифровой трансформации и развития инфраструктуры.

«Перспективная экономическая повестка диалога стран ЕАЭС и АСЕАН включает продовольственную обеспеченность и устойчивое развитие сельского хозяйства, а также цифровую трансформацию экономики, промышленность, энергетику и, конечно же, развитие транспортных коридоров».

Министр ЕЭК подчеркнул, что действующие механизмы взаимодействия между ЕАЭС и АСЕАН создают необходимые условия для расширения практического сотрудничества по ключевым направлениям экономики.

От энергетики до совместных проектов.

Особое внимание участники встречи уделили вопросам делового взаимодействия между странами двух регионов.

В ходе обсуждения были рассмотрены:

перспективы промышленной кооперации; развитие энергетического сотрудничества; модернизация инфраструктуры; расширение транспортных коридоров; реализация совместных инвестиционных проектов; использование лучших интеграционных практик для укрепления экономических связей.

По мнению участников сессии, такие проекты способны повысить взаимную связанность регионов и открыть новые возможности для бизнеса.

Кто участвовал в обсуждении.

В дискуссии приняли участие представители государственных органов и деловых кругов стран Юго-Восточной Азии.

Среди участников были руководители профильных ведомств и бизнес-ассоциаций:

Индонезии; Лаоса; Таиланда; Филиппин.

Эксперты обсудили механизмы расширения экономического сотрудничества и перспективы дальнейшего развития партнерства между двумя интеграционными объединениями.

Почему это важно.

АСЕАН остается одним из наиболее динамично развивающихся экономических регионов мира, а страны ЕАЭС заинтересованы в расширении торговых и инвестиционных связей с государствами Юго-Восточной Азии.

Развитие сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, цифровизации и транспорта может способствовать увеличению товарооборота, запуску новых совместных проектов и укреплению экономической устойчивости обеих региональных площадок.

Деловой форум Россия — АСЕАН проходит на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Организаторы отмечают, что форум призван стать международной площадкой для обсуждения ключевых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией, странами АСЕАН и партнерами по линии ЕАЭС.