Стендап-комик Останин* подал кассационную жалобу на приговор

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* подал кассационную жалобу на почти шестилетний приговор по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что кассационная жалоба на приговор Останина* поступила в суд первой инстанции в середине июня. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Мещанский суд Москвы в феврале приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением, но апелляция оставила срок в силе.
В марте прошлого года комик выступал в заведении в центре Москвы и в ходе своего представления оскорбил чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете. Вину фигурант не признал и настаивал на оправдании.
Останин* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.