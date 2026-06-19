Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стендап-комик Останин* подал кассационную жалобу на приговор

Стендап-комик Останин обратился в кассационный суд с жалобой на приговор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Стендап-комик Артемий Останин* подал кассационную жалобу на почти шестилетний приговор по делу об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что кассационная жалоба на приговор Останина* поступила в суд первой инстанции в середине июня. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Мещанский суд Москвы в феврале приговорил комика к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей и запретом на три года администрировать сайты. Решение было обжаловано как защитой, так и обвинением, но апелляция оставила срок в силе.

В марте прошлого года комик выступал в заведении в центре Москвы и в ходе своего представления оскорбил чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете. Вину фигурант не признал и настаивал на оправдании.

Останин* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.