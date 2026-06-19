Стендап-комик Останин* подал кассационную жалобу на приговор

В марте прошлого года комик выступал в заведении в центре Москвы и в ходе своего представления оскорбил чувства верующих. Кроме этого, позднее Останин* во время комедийного монолога публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете. Вину фигурант не признал и настаивал на оправдании.