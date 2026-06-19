Гознак рассказал, как цифровой рубль изменит использование наличных

Цифровой рубль приведёт к перераспределению использования безналичных и наличных денег, заявил глава Гознака Аркадий Трачук.
Об этом Трачук рассказал в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что цифровой рубль является третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной. Крупнейшие банки обязаны обеспечить возможность расчётов цифровыми рублями с 1 сентября этого года.
«С одной стороны, цифровой рубль не конкурирует с другими формами. С другой — он приведёт к перераспределению использования безналичных и наличных», — отметил глава Гознака.
Трачук выделил два перспективных направления.
Первое касается смарт-контрактов. Платформа цифрового рубля позволяет их заключать, а Гознак отвечает за эксплуатацию и развитие ряда государственных информационных систем.
«Мы видим потенциал внедрения в эти системы смарт-контрактов на платформе цифрового рубля», — пояснил он.
Второе направление связано с подключением к самой платформе. Гознак как цифровая инфраструктурная компания может создать на базе собственных дата-центров точку подключения по принципу «инфраструктура как сервис».
Ранее глава казначейства Роман Артюхин заявил, что первый бюджетный платёж в цифровых рублях может быть проведён до конца 2026 года.