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Три человека погибли при ударе США по судну в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов нанесли удар по судну в водах Тихого океана. В результате атаки погибли три человека. В американском командовании утверждают, что лодка якобы принадлежала наркоторговцам. Эту информацию распространило Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM).

Источник: Life.ru

Операцию провела объединенная тактическая группа «Южное копьё». Военные также обнародовали видеозапись момента ликвидации цели.

США уничтожили судно. Видео © X / U.S. Southern Command.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится в сообщении в X.

Представители ведомства уточнили, что среди американских военнослужащих пострадавших нет.

А ранее Центральное командование ВС США сообщило о результатах морской блокады Ирана. Согласно ведомству, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования. В то же время они вывели из строя девять кораблей, не соответствующих требованиям. Вечером 18 июня CENTCOM объявило о прекращении морской блокады Ирана.

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