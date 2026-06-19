Три человека погибли при ударе США по судну в Тихом океане

А ранее Центральное командование ВС США сообщило о результатах морской блокады Ирана. Согласно ведомству, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования. В то же время они вывели из строя девять кораблей, не соответствующих требованиям. Вечером 18 июня CENTCOM объявило о прекращении морской блокады Ирана.