Три человека погибли при ударе США по судну в Тихом океане

Операцию провела объединенная тактическая группа «Южное копьё». Военные также обнародовали видеозапись момента ликвидации цели.
США уничтожили судно. Видео © X / U.S. Southern Command.
«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится в сообщении в X.
Представители ведомства уточнили, что среди американских военнослужащих пострадавших нет.
А ранее Центральное командование ВС США сообщило о результатах морской блокады Ирана. Согласно ведомству, с 13 апреля американские военные перенаправили 139 торговых судов в районе Ормузского пролива, которые соблюдали введённые требования. В то же время они вывели из строя девять кораблей, не соответствующих требованиям. Вечером 18 июня CENTCOM объявило о прекращении морской блокады Ирана.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.