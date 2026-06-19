Китай изучает экосистему акватории к востоку от Тайваня

К востоку от острова Тайвань проведено морское экологическое исследование для всестороннего понимания особенностей морской среды принадлежащей КНР акватории, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство природных ресурсов КНР.
Исследовательское судно «Сянъянхун-22» подведомственного министерству Управления по Восточно-Китайскому морю работало в том районе 16—18 июня. В ходе исследования собраны данные о морской экологической нише, представителях птиц и китообразных, химическом составе воды и гидрометеорологических условиях.
В министерстве отмечают, что исследование заложило фундамент в изучении состояния ключевых сред и экосистем, а также обеспечило научную основу для работы по сохранению биоразнообразия в данной морской зоне.