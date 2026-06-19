Журналист Axios Равид назвал причину отсрочки поездки Вэнса в Швейцарию

Представитель Вэнса ранее заявил, что вице-президент не планирует в четверг вечером по времени восточного побережья США отправляться в Швейцарию на упомянутую церемонию и для начала переговоров между сторонами по техническим вопросам. Как отметил Равид со ссылкой на источник из числа должностных лиц США, «одной из причин отсрочки могли быть требования иранцев относительно ситуации в Ливане».