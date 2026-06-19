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Журналист Axios Равид назвал причину отсрочки поездки Вэнса в Швейцарию

По его словам, ей могла быть позиция Ирана.

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Причиной, по которой Вашингтон отложил поездку вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, могла быть позиция Тегерана по Ливану. Об этом сообщил в X корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Представитель Вэнса ранее заявил, что вице-президент не планирует в четверг вечером по времени восточного побережья США отправляться в Швейцарию на упомянутую церемонию и для начала переговоров между сторонами по техническим вопросам. Как отметил Равид со ссылкой на источник из числа должностных лиц США, «одной из причин отсрочки могли быть требования иранцев относительно ситуации в Ливане».

Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США.

Вэнс ранее сообщил, что церемония подписания меморандума, скорее всего, состоится в выходные дни. Он отмечал, что в основном это зависит от иранской стороны.

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