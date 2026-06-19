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Боец Орлан: БПЛА «Севера» с ВКС уничтожили скопление солдат и склад ВСУ

Военнослужащий отметил, что ВСУ потеряли на этом направлении не только личный состав, но и значительный запас боеприпасов.

КУРСК, 19 июня. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» во взаимодействии с ВКС уничтожили скопление солдат и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного расчета с позывным Орлан.

«При ведении воздушной разведки наши операторы засекли крупное скопление пехоты ВСУ и рядом с ним замаскированный склад боеприпасов. Мы незамедлительно передали координаты на командный пункт, откуда была вызвана авиация. Штурмовики оперативно прибыли в квадрат и отработали ФАБ-250 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции — прим. ТАСС) — точным попаданием. В результате удара: скопление живой силы уничтожено, склад БК — сдетонировал», -рассказал он.

Орлан добавил, что ВСУ потеряли на этом направлении не только личный состав, но и значительный запас боеприпасов, которые планировали использовать против российских подразделений.

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