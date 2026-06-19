Дело блогера Лерчек передали другому судье

В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Гагаринский суд Москвы в марте выделил ее дело в отдельное производство и приостановил до выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий, не ограничивающий перемещения. В настоящее время блогер проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.