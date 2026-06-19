Дело блогера Лерчек передали другому судье

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уголовное дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), которое было приостановлено до ее выздоровления от рака желудка четвертой стадии, передано для рассмотрения другому судье, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дело передали от судьи Екатерины Кузьминой, приостановившей его, Джемалу Курбанову. При этом в сам суд обращение прокуратуры пока не поступало.
Ранее на этой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек. Гражданка, возмущенная тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале, попросила надзорное ведомство инициировать проверку.
Защита блогера узнала о передаче дела из сообщений в прессе и отказалась от комментариев, пояснив, что адвокатов обязаны уведомлять о подобных процессуальных действиях, однако они не получали никаких уведомлений.
В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Гагаринский суд Москвы в марте выделил ее дело в отдельное производство и приостановил до выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий, не ограничивающий перемещения. В настоящее время блогер проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Вместе с блогером по делу проходил ее бывший муж Артем Чекалин, приговоренный к 7 годам колонии и штрафу в более чем 194 миллиона рублей. Он обжаловал приговор и находится в СИЗО. Бывший партнер супругов Роман Вишняк признал вину, заключил досудебное соглашение и получил 2,5 года колонии.
По версии следствия, фигуранты перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы.