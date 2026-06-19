Эксперт указала на усугубившийся кризис в Арктическом совете

С 2008 года арктические страны еще около 10 лет продолжали искать модели кооперации, однако появилась активность со стороны неарктических государств, которые стали задумываться о несправедливости распределения ресурсов. В 2008 году Арктическая пятерка приняла декларацию, в которой зафиксировала, что Арктика никогда не будет регионом глобального достояния человечества. Однако система международных отношений в те годы стала трансформироваться, а отношения — усложняться.