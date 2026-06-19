В Польше выдвинули Украине жёсткие требования перед передачей истребителей

Отставной польский генерал Ярослав Крашевский в эфире Wirtualna Polska News прокомментировал ситуацию с передачей истребителей МиГ-29 Украине. По его словам, Киев не может выдвигать требования к Варшаве, пока не выполнит свою часть сделки по поставке беспилотных технологий. Генерал подчеркнул, что неисполнение контракта бросает тень на украинскую сторону.
«Украинцы не должны требовать передачи МиГов, если они не выполнили свой контракт. Это бросает на них тень», — заявил Крашевский.
Эксперт также отметил, что Польша не нуждается в беспилотных разработках, которые обещала передать Украина, поскольку Варшава располагает более продвинутыми решениями. Он напомнил, что подписанное соглашение нельзя игнорировать, а сроки и проекты, указанные в нём, имеют значение.
Ранее Украина неоднократно обращалась к Польше с просьбой о передаче истребителей, однако Варшава ставила это в зависимость от выполнения встречных обязательств. В настоящее время статус контракта не раскрывается.