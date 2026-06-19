В Польше выдвинули Украине жёсткие требования перед передачей истребителей

Отставной польский генерал Ярослав Крашевский в эфире Wirtualna Polska News прокомментировал ситуацию с передачей истребителей МиГ-29 Украине. По его словам, Киев не может выдвигать требования к Варшаве, пока не выполнит свою часть сделки по поставке беспилотных технологий. Генерал подчеркнул, что неисполнение контракта бросает тень на украинскую сторону.