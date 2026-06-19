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ПВО уничтожила три украинских БПЛА над Тульской областью, пострадавших нет

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью, пострадавших нет.

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника над Тульской областью, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены три украинских беспилотника», — написал он.

Губернатор добавил, что, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

18 июня в результате атак украинских БПЛА в ДНР один человек погиб, ещё 12 пострадали.

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