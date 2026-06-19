В МИД назвали условие для диалога с Европой: Лавров дал четкий ответ

Лавров подчеркнул, что Европа заинтересована в поражении России в конфликте. Именно поэтому рассматривать ее как беспристрастного наблюдателя невозможно. Поэтому сначала Европе нужно сначала восстановить доверие России, которое она подорвала. Только после этого возможен содержательный диалог, добавил глава российского МИД.