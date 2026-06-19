Politico: Макрон и Мерц раскритиковали руководство Евросовета за контакты с Кремлем

Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что время для разговоров с Владимиром Путиным еще не пришло, а инициативу в будущем должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании. В то же время часть лидеров поддержала господина Кошту. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что до тех пор, пока Россия не проявит готовность к диалогу, представлять Евросоюз должен исключительно Антониу Кошта.