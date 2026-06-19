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Politico: Макрон и Мерц раскритиковали руководство Евросовета за контакты с Кремлем

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с резкой критикой в адрес Евросовета за попытки наладить контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с резкой критикой в адрес Евросовета за попытки наладить контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, на саммите в Брюсселе господин Макрон и господин Мерц отвергли усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по установлению контактов с Кремлем. С ними согласились Дания, Нидерланды и несколько других стран.

По информации источников, руководитель аппарата господина Кошты Педру Лурти за последние недели дважды кратко связывался с Москвой для создания канала связи с целью защиты интересов ЕС.

Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что время для разговоров с Владимиром Путиным еще не пришло, а инициативу в будущем должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании. В то же время часть лидеров поддержала господина Кошту. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что до тех пор, пока Россия не проявит готовность к диалогу, представлять Евросоюз должен исключительно Антониу Кошта.

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