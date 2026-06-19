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Euractiv: премьер Греции сделал предупреждение Зеленскому из-за инцидента с БПЛА

По информации портала, Кириакос Мицотакис встретился с Владимиром Зеленским и поднял этот вопрос на саммите ЕС в Брюсселе.

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поднял вопрос о найденном в греческих водах украинском морском беспилотнике и предупредил Владимира Зеленского о необходимости не допускать расширения военных операций за пределами зоны боевых действий. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, Мицотакис встретился с Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе и поднял вопрос об инциденте.

В мае телеканал Skai сообщил, что греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере близ острова Лефкада в Ионическом море. По мнению телеканала, оценки специалистов сводятся к тому, что беспилотник мог быть использован «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту». По разным данным местных СМИ, в дроне было от 100 до 300 кг взрывчатки, ее изъяли и уничтожили саперы. Адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос выразил мнение в интервью информационному порталу ieidiseis.gr, что Magura V5 был готов для нанесения удара по судну.

18 мая Греция неофициально проинформировала Украину об обнаружении беспилотника, а 3 июня направила официальный протест в устной и письменной формах. 6 июня Киев принес официальные извинения.

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