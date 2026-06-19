Euractiv: премьер Греции сделал предупреждение Зеленскому из-за инцидента с БПЛА

В мае телеканал Skai сообщил, что греческий рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере близ острова Лефкада в Ионическом море. По мнению телеканала, оценки специалистов сводятся к тому, что беспилотник мог быть использован «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту». По разным данным местных СМИ, в дроне было от 100 до 300 кг взрывчатки, ее изъяли и уничтожили саперы. Адмирал в отставке Береговой охраны Греции Никос Спанос выразил мнение в интервью информационному порталу ieidiseis.gr, что Magura V5 был готов для нанесения удара по судну.