Пожарные потушили открытый огонь в жилом доме в Новосибирске

Пожарные ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в трёхэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске.
Об этом сообщило ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее губернатор региона Андрей Травников написал о двух пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в квартире дома.
В главке МЧС уточнили, что при помощи лестницы были спасены четыре человека, их передали врачам.
По данным ведомства, пожар начался с одной из квартир на втором этаже. Затем огонь распространился на крышу здания.
«На тушение задействованы 24 единицы техники и 76 человек», — говорится в сообщении.
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