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Пожарные потушили открытый огонь в жилом доме в Новосибирске

Пожарные ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в трёхэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске.

Пожарные ликвидировали открытое горение на крупном пожаре в трёхэтажном жилом доме по улице Народной в Новосибирске.

Об этом сообщило ГУМЧС по Новосибирской области.

Ранее губернатор региона Андрей Травников написал о двух пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в квартире дома.

В главке МЧС уточнили, что при помощи лестницы были спасены четыре человека, их передали врачам.

По данным ведомства, пожар начался с одной из квартир на втором этаже. Затем огонь распространился на крышу здания.

«На тушение задействованы 24 единицы техники и 76 человек», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на территории торгового центра «Белая Дача» в Московской области, возникший после атаки БПЛА ВСУ, ликвидирован на площади 25 кв. м.

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