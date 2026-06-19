Пентагон запросил 80 млрд долларов на покрытие расходов после операции в Иране

Источники WSJ отметили о предупреждении руководства Пентагона: денежные средства могут закончиться уже этим летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. В противном случае американские военные могут быть вынуждены пойти на сокращение ряда программ, включая учения. В издании подчеркнули, что это может серьёзно ударить по боеготовности армии США.