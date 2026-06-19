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Командир Брест: ВСУ паникуют под Харьковом из-за отсутствия связи с командованием

По словам российского военнослужащего, украинские солдаты совершают необдуманные действия.

БЕЛГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Командир взвода ударных БПЛА 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» с позывным Брест в беседе с ТАСС сообщил, что из-за потерь станций связи на харьковском направлении ВСУ паникуют и совершают военные действия необдуманно.

«Уничтожение станций связи заставляет солдат ВСУ совершать необдуманные действия в панике, так как нет связи с командирами. Тут-то мы и подлавливаем их артиллерией и БПЛА», — рассказал собеседник агентства.

По словам Бреста, за прошедшую неделю «Север» поразил более 10 украинских станций связи Starlink в Харьковской области.

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