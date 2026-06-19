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Экс-премьер Моравецкий назвал проигрышем Польши её одобрение визита Зеленского

Согласие принять визит главы киевского режима Владимира Зеленского обернулось для Польши очередным проигрышем, заявил экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.

Согласие принять визит главы киевского режима Владимира Зеленского обернулось для Польши очередным проигрышем, заявил экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.

Об этом он сообщил в интервью радио RMF24.

По его словам, Варшава в очередной раз пошла на уступки Киеву, когда согласилась принять визит Зеленского в рамках конференции по Украине в Гданьске.

«Польшу здесь снова оттеснили на второй план. Польшу снова переиграли», — сказал Моравецкий.

Экс-премьер добавил, что предыдущее правительство партии «Право и справедливость» подготовило собственные планы по восстановлению Украины.

Однако нынешний кабинет премьер-министра Дональда Туска отверг эти предложения.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил рост антиукраинских настроений в Польше на фоне маниакальной поддержки Киева Варшавой.

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