Согласие принять визит главы киевского режима Владимира Зеленского обернулось для Польши очередным проигрышем, заявил экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.
Об этом он сообщил в интервью радио RMF24.
По его словам, Варшава в очередной раз пошла на уступки Киеву, когда согласилась принять визит Зеленского в рамках конференции по Украине в Гданьске.
«Польшу здесь снова оттеснили на второй план. Польшу снова переиграли», — сказал Моравецкий.
Экс-премьер добавил, что предыдущее правительство партии «Право и справедливость» подготовило собственные планы по восстановлению Украины.
Однако нынешний кабинет премьер-министра Дональда Туска отверг эти предложения.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил рост антиукраинских настроений в Польше на фоне маниакальной поддержки Киева Варшавой.