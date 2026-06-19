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СМИ: Нидерланды готовы производить вооружение США по лицензии

Euractiv: Нидерланды готовы производить вооружение США по лицензии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Нидерланды готовы производить американское вооружение по лицензии, сообщает издание Euractiv со ссылкой на министра обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус.

Ранее агентство Блумберг передало, что президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране.

«Нидерланды были бы открыты к производству лицензированного американского военного оборудования», — говорится в сообщении издания.

По словам министра, такое производство было бы выгодно всем и сделало бы США и Нидерланды более равными партнерами. Она добавила, что две недели назад уже поднимала этот вопрос с представителями американской промышленности, заявив им, что хотела бы расширить объемы совместного производства.

В четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что европейские страны НАТО готовы переносить на свою территорию производство американского вооружения. Это касается Польши, Нидерландов, Швеции и Германии.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал он. Путин отмечал, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.

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