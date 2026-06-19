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Путин пока не планирует телефонный разговор с премьером Венгрии Мадьяром

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пока не планируется.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пока не планируется.

Об этом РИА Новости сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пока не планируется», — сказал он.

При этом Ушаков отметил, что контакты между Россией и Венгрией осуществляются.

«Конечно есть (контакты. — RT), у нас работает посольство в Будапеште, у них посольство в Москве. Постоянно контакты проходят», — добавил он.

Ранее Мадьяр распорядился провести внутреннее расследование в связи с задержанием в марте граждан Украины, которые через Венгрию перевозили золото и валюту.

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