Путин пока не планирует телефонный разговор с премьером Венгрии Мадьяром

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пока не планируется.
Об этом РИА Новости сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Пока не планируется», — сказал он.
При этом Ушаков отметил, что контакты между Россией и Венгрией осуществляются.
«Конечно есть (контакты. — RT), у нас работает посольство в Будапеште, у них посольство в Москве. Постоянно контакты проходят», — добавил он.
Ранее Мадьяр распорядился провести внутреннее расследование в связи с задержанием в марте граждан Украины, которые через Венгрию перевозили золото и валюту.
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