FТ: Иран получит доступ к замороженным $6 млрд для покупки товаров США

Упомянутые $6 млрд ранее находились в Южной Корее и были переведены в Доху в сентябре 2023 года при администрации бывшего президента Джо Байдена. Однако после атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября того же года и обострения отношений Ирана с Западом Тегеран так и не смог воспользоваться этими деньгами, отмечает FT.