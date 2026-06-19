Экс-президенту Колумбии Альваро Урибе предъявлены новые обвинения

Генеральная прокуратура Колумбии начала расследование в отношении бывшего президента Альваро Урибе. Ему предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с созданием военизированной группировки, сообщает Reuters.
Подробности предъявленных обвинений и ведущего расследования не приводятся. 73-летний Урибе занимал пост президента Колумбии два срока подряд, с 2002 по 2010 год. В июле 2025 года решением суда он был признан виновным в подкупе и давлении на свидетелей в ходе расследования дела о его связях с военизированными группировками. Урибе стал первым в истории Колумбии осужденным главой государства. Он был приговорен к 12 годам домашнего ареста.
В октябре апелляционный суд отменил обвинительный приговор, который, по мнению апелляционной инстанции, «имел структурные недостатки, использовал расплывчатые предпосылки и не содержал всестороннего анализа».