Путин пригласил на ВЭФ делегации из Камбоджи и Сингапура

«Значительный потенциал сохраняется и в экономической сфере. Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введённых ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. В апреле этого года в Сингапуре прошло очередное заседание российско-сингапурского бизнес-диалога. Мы приветствуем участие сингапурской делегации в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и будем рады видеть ваших представителей и на других многосторонних мероприятиях, организуемых на территории России. Включая, кстати говоря, и Восточный экономический форум, который мы скоро будем проводить во Владивостоке», — подчеркнул Владимир Путин.