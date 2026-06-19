Путин пригласил на ВЭФ делегации из Камбоджи и Сингапура

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей власти и бизнеса Камбоджи и Сингапура принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+), который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Приглашение прозвучало в рамках саммита Россия — АСЕАН (16+) в Казани, приуроченного к 35-летию отношений РФ с организацией.
«Камбоджийская делегация была представлена на состоявшемся
Президент также подчеркнул, что Камбоджа — давний друг и партнёр России. В мае этого года страны отметили 70-летие дипломатических отношений. Россия помогала в становлении камбоджийской государственности. При содействии СССР в Камбодже построен крупный госпиталь и технологический институт, введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской, транспортной инфраструктуры.
По словам Владимира Путина, сегодня российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%, работа в этом направлении продолжается. В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний. Это «Автоваз», «Газ», «КамАЗ», «Мираторг» и другие.
На полях саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин также провёл встречу с премьер-министром Республики Сингапур Лоуренсом Вонгом. Президент РФ отметил, что российско-сингапурские отношения отличаются взаимоуважительным и прагматичным характером. Поддерживаются контакты по линии внешнеполитических ведомств. Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы, угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности.
«Значительный потенциал сохраняется и в экономической сфере. Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введённых ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. В апреле этого года в Сингапуре прошло очередное заседание российско-сингапурского бизнес-диалога. Мы приветствуем участие сингапурской делегации в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и будем рады видеть ваших представителей и на других многосторонних мероприятиях, организуемых на территории России. Включая, кстати говоря, и Восточный экономический форум, который мы скоро будем проводить во Владивостоке», — подчеркнул Владимир Путин.
Лоуренс Вонг отметил, что Сингапур высоко ценит отношения с Россией и готов их развивать.
Напомним, что вице-премьер РФ и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ китайскую делегацию.