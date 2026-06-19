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Путин пригласил на ВЭФ делегации из Камбоджи и Сингапура

Форум пройдёт во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей власти и бизнеса Камбоджи и Сингапура принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ, 16+), который пройдёт во Владивостоке в сентябре. Приглашение прозвучало в рамках саммита Россия — АСЕАН (16+) в Казани, приуроченного к 35-летию отношений РФ с организацией.

«Камбоджийская делегация была представлена на состоявшемся 3—6 июня Петербургском международном экономическом форуме (16+). Приглашаем ваши компании принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 1—4 сентября и Российской энергетической неделе в Москве (16+) в октябре этого года», — сказал Владимир Путин в рамках беседы с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

Президент также подчеркнул, что Камбоджа — давний друг и партнёр России. В мае этого года страны отметили 70-летие дипломатических отношений. Россия помогала в становлении камбоджийской государственности. При содействии СССР в Камбодже построен крупный госпиталь и технологический институт, введены в эксплуатацию объекты энергетической, сельскохозяйственной, телекоммуникационной, морской, транспортной инфраструктуры.

По словам Владимира Путина, сегодня российско-камбоджийские отношения продолжают поступательно развиваться. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 2%, работа в этом направлении продолжается. В ноябре 2025 года Камбоджу посетили представители крупных российских компаний. Это «Автоваз», «Газ», «КамАЗ», «Мираторг» и другие.

На полях саммита Россия — АСЕАН Владимир Путин также провёл встречу с премьер-министром Республики Сингапур Лоуренсом Вонгом. Президент РФ отметил, что российско-сингапурские отношения отличаются взаимоуважительным и прагматичным характером. Поддерживаются контакты по линии внешнеполитических ведомств. Осуществляется координация по реагированию на общие вызовы, угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности.

«Значительный потенциал сохраняется и в экономической сфере. Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введённых ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми. В апреле этого года в Сингапуре прошло очередное заседание российско-сингапурского бизнес-диалога. Мы приветствуем участие сингапурской делегации в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и будем рады видеть ваших представителей и на других многосторонних мероприятиях, организуемых на территории России. Включая, кстати говоря, и Восточный экономический форум, который мы скоро будем проводить во Владивостоке», — подчеркнул Владимир Путин.

Лоуренс Вонг отметил, что Сингапур высоко ценит отношения с Россией и готов их развивать.

Напомним, что вице-премьер РФ и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев пригласил на ВЭФ китайскую делегацию.

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