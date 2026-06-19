Мэр Новосибирска допустил расселение жильцов горевшего дома

Жильцов трёхэтажного дома в Новосибирске, где произошёл крупный пожар, возможно, придётся расселить.
Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
По словам Кудрявцева, пожар начался после хлопка газовоздушной смеси на втором этаже, затем огонь перекинулся на кровлю.
«Всего в доме 20 квартир. После тушения пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома», — написал он.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир. Пожарные спасли четырёх человек с помощью лестницы, открытое горение ликвидировано.