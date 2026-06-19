Ушаков: Путин пока не планировал созваниваться с Мадьяром

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», победил на парламентских выборах в Венгрии в апреле. Владимир Путин не поздравлял господина Мадьяра с победой, поскольку Венгрия отнесена к категории недружественных стран, отмечали в Кремле. Венгерский премьер заявлял, что примет звонок от Владимира Путина, если он поступит, однако сам инициировать контакт не намерен. Российская сторона планирует выстраивать отношения с новым руководством Венгрии после того, как поймет, «какова будет генеральная линия» страны.