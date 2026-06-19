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Три человека погибли после удара США по судну в Тихом океане

Военнослужащие Южного командования ВС США 18 июня нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. Как указано в сообщении командования, судно эксплуатировалось организациями, признанными террористическими, и следовало по известным маршрутам наркотрафика.

Военнослужащие Южного командования ВС США 18 июня нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. Как указано в сообщении командования, судно эксплуатировалось организациями, признанными террористическими, и следовало по известным маршрутам наркотрафика.

В результате удара погибли три человека. По информации AP News, число погибших в результате нападений американских военных на суда с осени 2025 года достигло как минимум 211 человек. Агентство уточняет, что военные при этом не предоставляют доказательств причастности судов к наркоторговле.

Предыдущий удар по судну с предполагаемыми наркотеррористами был нанесен16 июня. В ходе этой операции был убит один мужчина, еще двое выжили.

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