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Макрон и Мерц выступили против переговоров Евросовета с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц подвергли критике действия Европейского совета, направленные на установление контактов с президентом России.

Источник: Reuters

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, на саммите в Брюсселе ведущие европейские лидеры отвергли попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить взаимодействие с Кремлем. К их позиции присоединились представители Дании, Нидерландов и ряда других государств.

Как уточняют источники, руководитель аппарата Кошты Педру Лурти за последнее время дважды контактировал с Москвой. Целью этих контактов было создание канала связи для защиты интересов Евросоюза.

Позиция лидеров Германии и Франции сводится к тому, что время для переговоров с Владимиром Путиным еще не наступило. В будущем, по их мнению, инициативу должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Британии. При этом Кошта все же частично получил поддержку. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что до тех пор, пока Россия не продемонстрирует готовность к диалогу, ЕС должен представлять только Антониу Кошта.

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