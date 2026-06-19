Макрон и Мерц выступили против переговоров Евросовета с Россией

Позиция лидеров Германии и Франции сводится к тому, что время для переговоров с Владимиром Путиным еще не наступило. В будущем, по их мнению, инициативу должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Британии. При этом Кошта все же частично получил поддержку. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что до тех пор, пока Россия не продемонстрирует готовность к диалогу, ЕС должен представлять только Антониу Кошта.